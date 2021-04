Elections législatives : El Othmani certain de la victoire du PJD

Saad-Eddine El Othmani n'a pas attendu le week-end pour visser sa casquette de secrétaire général du PJD. Hier, jeudi, il a participé à une réunion virtuelle de l’organisation des femmes du parti de la région Rabat-Salé-Kenitra.

Dans son allocution, il s’est dit certain que le PJD rééditera les exploits de 2011 et 2016. «Les astuces électoralistes de certains n'empêcheront pas le parti d’arriver premier lors des prochaines élections», a-t-il martelé comme le rapporte le site du PJD. Une position qui permettrait aux islamistes de conduire le gouvernement pour la troisième fois consécutive. En effet, l’article 47 de la constitution du 1er juillet 2011 souligne que «le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants».

Dans son discours, El Othmani a réaffirmé le rejet du PJD du nouveau quotient électoral, calculé sur la base des électeurs inscrits et non plus sur le nombre des voix valides.