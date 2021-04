Covid-19 : Le Maroc reçoit un nouveau lot du vaccin de Sinopharm

Le Maroc a reçu, vendredi 30 avril, 500 000 doses supplémentaires du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm, la deuxième en moins d’une semaine. Selon des sources médiatiques, ces deux livraisons font partie des 10 millions de doses de ce vaccin anti-Covid-19 que la Chine a promis au Maroc. Un total qui doit être livré pendant les mois d’avril et de mai.

Ce nouveau lot porte à 9,5 millions le nombre de doses achetées par le royaume pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, auprès des laboratoires Sinopharm et Serum Institute Of India. Le Maroc a également reçu 307 200 doses du vaccin AstraZeneca fabriqué par une usine asiatique via le programme Covax de l’Organisation mondiale de la Santé(OMS).

Lundi, le ministère de la Santé a annoncé sa décision d’étendre l’opération de vaccination contre le Covid-19 aux citoyennes et citoyens âgés entre 55 et 60 ans. Dans un communiqué, le département appelle «tous les citoyennes et citoyens des groupes cibles à continuer de participer à ce grand atelier national, dans le but de parvenir à l'immunité collective».

Le Maroc a lancé, le 28 janvier 2021, sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Jusqu’à jeudi, 4 985 094 personnes ont reçu la première dose tandis que 4 254 879 ont reçu la deuxième.