Covid-19 : Au Maroc, l'immunité humorale a été plus importante lors de la seconde vague

Pendant la deuxième vague de la pandémie du coronavirus (Covid-19) au Maroc, la réponse immunitaire humorale, soit l'immunité par production d'anticorps, a été plus «importante» et plus «élevée», comparée à la première vague. Selon les résultats d’une nouvelle étude, publiée par 17 chercheurs marocains du ministère de la Santé et de l’Institut Pasteur du Maroc, cette réponse «peut avoir surgi en raison de la dynamique entre les différentes souches en circulation au fur et à mesure de la progression de la pandémie».

Intitulée «SARS-CoV-2 Infection Elicits a Greater Humoral Immune Response in the Second Wave Than the First Wave», cette étude observationnelle, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, apporte une évaluation comparative de la réponse immunitaire humorale chez des donneurs dont le sang contenait des anticorps du SARS-CoV-2. En effet, les chercheurs ont recruté deux groupes de donneurs à deux périodes différentes : du 14 février au 7 août 2020, pour la première vague et du 23 décembre 2020 au 8 janvier 2021, pour la deuxième.

Ainsi, seuls les donneurs satisfaisant les critères d'éligibilité des dons fixés par le ministère marocain de la Santé et présentant des anticorps contre le Covid-19 ont pu être inclus dans l'étude. Ce groupe, dont les membres ont fourni un consentement écrit, a ainsi subi une procédure de dépistage médical avant le don de sang. Les échantillons ont été collectés au Centre régional de transfusion sanguine à Casablanca et au centre de transfusion sanguine à El Jadida. Finalement, 94 personnes ont été incluses dans la population de l'étude en tant que cohorte de la première vague contre 596 pour la deuxième vague, en fonction notamment de la présence dans leurs sangs d’anticorps contre le Covid-19.

Une réponse due aux multiples mutations du virus ?

Bien qu’aucune différence significative n’ait été observée concernant l'âge entre ces cohortes, les analyses de l'indice d'anticorps ont révélé que la cohorte de deuxième vague avait une immunité humorale élevée par rapport à celle de première vague. De plus, les chercheurs marocains ont testé les associations d'âge et de sexe avec l'indice d'anticorps chez les sujets de la deuxième cohorte de vague, pour constater un «gradient lié à l'âge dans les niveaux d'anticorps». «Fait intéressant, l'indice d'anticorps contre le SRAS-CoV-2 était plus élevé chez les personnes âgées de 45 ans ou plus», font-ils remarquer.

«Cette immunité humorale atypique est particulièrement pertinente au Maroc, où la deuxième vague a commencé vers septembre 2020 et était probablement liée à de multiples variantes distinctes ayant accumulé des mutations différentes de celles des variants circulant lors de la première vague. En effet, les souches de SRAS-CoV-2 circulant au début de la phase épidémique au Maroc sont différentes de celles circulant dans la deuxième vague.» Extrait de l’étude

Toutefois, même si «la réponse anticorps induite par COVID-19 a tendance à être liée à la gravité de la maladie», les chercheurs affirment que la gravité de la maladie n'a pas pu être déterminée chez les sujets en convalescence et qu’ils n’ont pas été en mesure d'évaluer la fonctionnalité des anticorps pendant les première et deuxième vagues en raison du manque de test de neutralisation du virus. «Des enquêtes supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si des facteurs communs ou divergents sont à l'origine de cette dérive de l'immunité humorale pendant la pandémie de Covid-19», concluent-ils.