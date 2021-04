Italie : Le Marocain Abderrahmane Chabib nommé Chevalier de l'Ordre du mérite

Le directeur exécutif de l'Académie diplomatique italienne, le Marocain Abderrahmane Chabib a été fait Chevalier de l'Ordre du mérite de la République Italienne. «Je suis fier de pouvoir annoncer ma nomination en tant que Chevalier de l'Ordre du mérite de la République Italienne», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il affirme être «le premier Chevalier de la République italienne à avoir des origines marocaines» et «parmi les plus jeunes» à recevoir une telle distinction en Italie. Abderrahmane Chabib a exprimé à cette occasion «sa gratitude au Président de la République Sergio Mattarella pour cette importante reconnaissance, qui donnera sans aucun doute encore plus de force et de vigueur à mon travail».

En 2019, Abderrahmane Chabib avait été fait docteur honoris causa de l’université Analitica Constructivista du Mexique «pour ses efforts dans le domaine de l’éducation pour le développement humain».

Cette distinction avait eu lieu à New York, en marge des travaux du programme «Jeunes ambassadeurs aux Nations-Unies», auquel participaient près de 140 étudiants marocains à l’initiative de l’Académie diplomatique italienne.