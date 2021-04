La migration depuis et vers le Maroc et l'Allemagne au cœur d'un projet de l'institut Goethe

L'institut Goethe-Maroc a annoncé le lancement de son projet interdisciplinaire «Migration – Recherches» qui se penche sur les différents aspects de la migration depuis et vers le Maroc et l'Allemagne. Ce projet interdisciplinaire inclut notamment une étude scientifique, des débats et une exposition artistique, indique le centre culturel allemand dans un communiqué, précisant qu'il commence par une étude scientifique réalisée en 2020 en collaboration avec l’Université Mohamed V.

L'étude analyse les raisons qui poussent de jeunes marocains et marocaines à émigrer, relève la même source, ajoutant que l’entretien en ligne mené avec le chercheur Said Bennis, professeur en sciences sociales à l’Université Mohamed V, donne un premier aperçu sur les résultats de l’étude.

Plus de 300 Marocains apprenant l’allemand à Rabat, Casablanca et Meknès ont été interrogés sur leurs motifs et attentes quant à la migration. Les questions portaient principalement sur la vie en Allemagne, la poursuite d’une carrière ou les espoirs associés à une émigration.

Il y présente ses conclusions sur l’étude et explique pourquoi les attentes des candidats et candidates à l’émigration sont souvent en décalage avec la réalité vécue et perçue. Il aborde également la question du rôle de l’acceptation sociale et de l'environnement familial dans la concrétisation du souhait d’émigrer.

En outre, le communiqué relève que la synthèse des résultats de l’étude peut être consultée sur le site Internet du Goethe-Institut Marokko.

L’étude fait partie du projet «Migration – Recherches» et est suivie d’une discussion sur le thème «Espoir et réalité – migrant·e·s marocain·e·s en Allemagne».