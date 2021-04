Rennes : De nouveaux tags racistes sur le mur du centre musulman d’Avicenne

Une enquête a été ouverte pour «dégradations en raison de l’appartenance à une religion», après la découverte, ce vendredi, de tags racistes sur le mur du centre culturel musulman Avicenne. «On vous avait prévenu, l’immigration tue… #Rambouillet», lit-on dans les tags récents, en référence à l’attentat terroriste qui a conduit à la mort d’une fonctionnaire de police, vendredi dernier.

D’autres inscriptions décrites par Ouest-France incitent les citoyens français à réagir ou traitent encore Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) de «collabo». Pour sa part, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné «les inscriptions racistes et islamophobes dont a été victime une nouvelle fois le centre musulman Avicenne de Rennes».

Le CFCM condamne fermement les inscriptions racistes et islamophobes dont a été victime une nouvelle fois le centre musulman Avicenne de Rennes. Solidarité avec les fidèles et responsables du centre face à cette nouvelle et lâche provocation. pic.twitter.com/lmartYMVkd