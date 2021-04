Plaza Toro à Tanger : Le groupement ayant remporté le contrat de réhabilitation dévoilé

La cérémonie, présidée par le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, de remise des prix aux trois projets lauréats du concours d’idées portant sur la restauration et la réhabilitation de la Plaza Toro a été tenue, jeudi, au siège de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ce projet, qui mise sur le capital patrimonial pluriel de la ville de Tanger pour en faire un levier de développement socio-économique et culturel de la ville, voire de la région, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat liant l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), la Wilaya de la région, le Conseil régional et la commune de Tanger, avec une estimation budgétaire s'élevant à 50 millions de dirhams.

«La Plaza Toro est un monument emblématique de la ville de Tanger qui témoigne de la pluralité patrimoniale de la ville», a indiqué Dalila Akdim, architecte du patrimoine au sein de l’APDN. Pour sa part, le président du Conseil régional de l’ordre des architectes pour la zone de Tanger, Mokhtar Mimoun, a fait savoir que ce projet porte sur le réaménagement à l’identique de la Plaza Toro, afin de préserver l’aspect historique et architectural du bâtiment.

Les trois lauréats ont respecté ces consignes et se sont distingués par leur travail, a-t-il ajouté, notant que cette consultation architecturale est une première étape dans la longue collaboration que compte développer le Conseil régional de l’ordre des architectes avec l’APDN.

L’architecte Hicham Khattabi, membre du groupement composé également de Jaouad Khattabi, Younes Diouri et Karim Hadj-Nassar, lauréat du concours, il a fait savoir qu’il s’agit d’un projet emblématique de la ville de Tanger.

Le groupement de Hanae Bekkari, Malika Benjaid Laroussi, Mohammed Adrif et Yassine Sbihi a remporté le deuxième prix, suivi du groupement de Jamil Sefrioui, Rime Bamohammed, Abdellatif Sefiani et Saloua Ater. Les trois groupements lauréats ont reçu des chèques pour leurs efforts et leur travail, alors que le premier groupement a remporté le contrat de réhabilitation des arènes de Tanger.