Vague d'immigration collective à Fnideq : AWI pointe les défaillances de l’Etat

La vague d'immigration collective dans le nord du Maroc, entreprise par des jeunes, est «principalement due à l'échec du projet de développement dans ces régions en général», a indiqué jeudi la jeunesse d’Al Adl Wal Ihsane (AWI). Dans un communiqué relayé par le mouvement, sa jeunesse affirme que «la fermeture du passage de Bab Ceuta» est également l’une des causes de ce triste constat. Les jeunes de la Jamaâ dénoncent ainsi la «négligence des revendications des habitants de la région par les autorités, qui les traitent avec une approche sécuritaire imprégnée d'autoritarisme». Ils évoquent ainsi l’incident de l’agression, par un élément des forces auxiliaires, d’un jeune au niveau de la plage de Fnideq.

Pour la jeunesse d’AWI, «cette fuite collective vers l'inconnu interroge l'incapacité de l'Etat à trouver de véritables alternatives à ces jeunes énergies, poussés à s’exposer à une mort certaine pour rechercher des moyens d'existence, de liberté, de dignité et de justice sociale». «Cela révèle également le mensonge des programmes de soutien aux personnes touchées par les répercussions de la fin de la contrebande», fustige-t-elle encore.

Ainsi, tout en présentant ses condoléances aux familles ayant perdu leurs proches dans ce drame, la jeunesse d’Al Adl Wal Ihsane affirme que «ces drames et leurs précédents ne sont rien d'autre qu'un épisode d'une triste série vécue par la région et intitulée "marginalisation, appauvrissement et chômage"». Elle tient «l'État et toutes ses institutions responsables de ces événements tragiques et de la situation dans la région» et appelle les autorités concernées à «créer des emplois pour les jeunes de la région et de véritables projets de développement».

«Nous exhortons toutes les personnes libres et honorables de la région et toutes les instances de jeunesse de la région à s’unifier et à resserrer les rangs dans le cadre d'un front de jeunesse pour lever l'injustice et affronter les politiques d'appauvrissement et de marginalisation», conclut l'organisation.