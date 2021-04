Les célébrités ne peuvent plus se passer de leurs services

Depuis plusieurs années maintenant, Infinity Luxe ne cesse de se diriger vers de nouveaux horizons en proposant de nouveaux types de services. Ainsi, plusieurs filiales que nous présenterons par la suite ont été créées. La qualité des services proposés n’est plus à prouver, de nombreuses célébrités font régulièrement appel à Infinity Luxe afin de bénéficier d’une voiture de luxe avec chauffeur lors de leurs déplacements, que ce soit dans le pays au sein duquel elles vivent ou encore pendant leurs voyages à l’étranger.

Infinity Luxe, une société présente au Maroc, en Europe et dans le monde

Infinity Luxe est une entreprise présente sur tous les continents. Elle offre la possibilité de louer une voiture de luxe avec chauffeur mais permet également de bénéficier d’un service de conciergerie sur mesure. Lors de vos déplacements au Maroc, en Europe ou ailleurs, il est possible de faire appel à cette société qui est présente dans plus de 80 pays. Grâce à elle, vous pourrez également bientôt organiser vos voyages à l’étranger. Différentes filiales vous donneront la possibilité d’organiser des événements et des voyages à l’étranger. De plus, la location d’un jet privé, d’un yacht ou encore d’un hélicoptère est désormais possible, l’entreprise faisant en sorte de répondre à toutes les attentes potentielles de ses clients.

Une petite révolution dans le secteur des services de luxe

Si Infinity Luxe a pu se faire une place dans le secteur de la location de véhicules avec chauffeur, c’est en grande partie en raison du sérieux et des qualifications des professionnels qui travaillent pour l’entreprise. Ainsi, la popularité d’Infinity Luxe ne cesse de grandir, différentes célébrités ayant déjà fait le choix de profiter des services proposés par la société. Comme vous pourrez le voir sur Instagram en cliquant ici, Ludacris, Letoya Luckett, Ja Rule, Tony Parker, Neymar ou encore Paris Hilton et Saad Lamjarred ont fait appel à Infinity Luxe lors de leurs déplacements. La seconde raison qui permet à l’entreprise d’être aussi populaire, au-delà de sa fiabilité et de la multitude de services qu’elle propose, c’est le peu de temps nécessaire pour réserver un service. En effet, tout se passe par Internet et il est ainsi possible de demander un devis ou encore de réserver en ligne un véhicule de luxe avec chauffeur.

Des services de plus en plus nombreux

L’année 2020 a eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires pour de nombreuses entreprises autour du monde. Infinity Luxe n’a pas été épargnée, mais pour autant, la société n’est pas sur la pente descendante. En effet, durant des mois, les collaborateurs d’Ilyas Elkadaoui ont eu la possibilité de mettre au point les nouvelles filiales qui vont permettre à Infinity Luxe de s’étendre et de toucher encore plus de personnes. Ainsi, prochainement, il sera possible de passer par Infinity Luxe Properties pour réserver un logement haut de gamme aux quatre coins du monde. Des îles privées, des villas, des chalets ou encore des riads seront disponibles et pourront être réservés par le biais de la nouvelle filiale.

Si vous avez besoin d’organiser un événement de grande envergure, il sera également possible de faire appel à une filiale d’Infinity Luxe. Que vous ayez besoin d’organiser un mariage, une cérémonie, un séminaire pour votre entreprise ou un gala de charité, Infinity Luxe Event sera là pour vous accompagner du début à la fin et gérer pour vous les différentes démarches auprès des entreprises qui interviendront tout au long de l’événement. Des professionnels de l’événementiel prendront par exemple en considération vos demandes afin de trouver le lieu idéal pour votre réception.

En plus de tout cela, la société est en train de développer la filiale Infinity Luxe Travel, au sein de laquelle des professionnels œuvreront pour organiser vos voyages autour du monde. Où que vous viviez actuellement, vous aurez la possibilité de profiter de ces services haut de gamme qui vous permettront de ne plus avoir à vous préoccuper de l’organisation de votre futur voyage personnel. Les services proposés par les différentes filiales peuvent être complémentaires et les différents professionnels seront alors amenés à travailler ensemble pour satisfaire vos envies.