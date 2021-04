Beach Soccer : le Maroc et l'Egypte dans le groupe B pour la CAN 2021

Le tirage au sort de la CAN de Beach Soccer qui se déroulera du 23 au 30 mai prochains à Saly, au Sénégal, a mis la sélection marocaine dans le groupe B aux côtés de l'Egypte, du Mozambique et des Seychelles.

Pays hôte, double tenant du titre et pays le plus titré dans la compétition (5 sacres), le Sénégal hérite d’un groupe A largement à sa portée avec la RD Congo et l’Ouganda, qui vont découvrir le tournoi pour la première fois, ainsi que la Tanzanie que les Lions sénégalais avaient atomisée sur le score de 12-2 lors de la précédente édition.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Le vainqueur de la compétition et le finaliste malheureux représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la discipline, prévue du 19 au 29 août prochains en Russie.

Le tirage :

Groupe A : Sénégal, RD Congo, Tanzanie, Ouganda.

Groupe B : Egypte, Mozambique, Maroc, Seychelles.