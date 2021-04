Covid-19 : Des lésions cardiovasculaires mortelles observées chez des patients marocains

L’infection au SARS-CoV-2 peut aussi se manifester par des lésions cardiovasculaires qui peuvent s’avérer mortelles, ont averti des chercheurs marocains. Dans une étude élaborée par les départements de soins intensifs et de cardiologie de l’hôpital universitaire Mohammed VI ainsi que la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Mohammed 1er, huit chercheurs se sont penchés sur la prévalence de ces lésions cardiovasculaires chez les patients Covid-19.

Intitulée «Cardiovascular injuries during Covid-19 infection : A Process-compliant case series from the Eastern Morocco», l’étude décrit les manifestations cardiovasculaires de 84 patients infectés par le Covid-19 parmi 610 cas admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire d'Oujda. Cette étude rétrospective monocentrique a ainsi été menée sur 84 patients parmi les 610 Covid+ admis à l'unité de soins intensifs de l’hôpital. Elle a été menée du 1er mars au 31 décembre 2020.

Des pathologies à surveiller chez les personnes à risques

Selon les résultats obtenus, 50 patients parmi ce groupe avaient une embolie pulmonaire (obstruction d'une ou plusieurs artères irriguant le poumon) (59,52%), 12 patients un infarctus du myocarde (communément appelé crise cardiaque) (14,28%), 10 une péricardite (inflammation du péricarde, enveloppant le cœur) (11,9%) et 3 une myocardite (inflammation du muscle cardiaque) (3,57%). De plus, il y a eu 6 cas d'ischémie (7,14%), 2 cas d'accident vasculaire cérébral (2,38%) et 1 cas d' insuffisance cardiaque décompensée (1,19%).

«Parmi nos patients, 46,42% étaient diabétiques, 32,14% avaient une pression artérielle élevée, 13,09% avaient une insuffisance rénale chronique et 14,28% avaient des antécédents cardiaques ischémiques», décrivent les huit médecins. Ceux-ci expliquent que parmi les 84 patients inclus dans leur cohorte, 34 (40,47%) sont décédés en réanimation, tandis que 50 (59,52%) ont eu une évolution favorable.

Dans leur analyse, les chercheurs marocains expliquent «ces données suggèrent que le SRAS-CoV-2 pourrait avoir un rôle d'invasion directe et d'endommagement du myocarde», soit le tissu musculaire du cœur. Ils ajoutent que les lésions peuvent aussi être expliquées par une réponse inflammatoire systémique sévère (tempête de cytokines) du corps à la médiation immunitaire. Les données actuelles suggèrent également que les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire antérieure ou sous-jacente sont susceptibles d'avoir des lésions cardiaques au cours de leur infection au Covid-19.

Les chercheurs rappellent que «l'infection au COVID-19 est une maladie dans laquelle les symptômes pulmonaires sont prédominants». «Cependant, elle peut se manifester par une atteinte extra-pulmonaire, en particulier des lésions cardiovasculaires parfois mortelles, telles que le syndrome coronarien aigu, la myocardite, la péricardite, l'embolie pulmonaire et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques», arguent-ils.

Pour l'équipe de chercheurs, «la connaissance de ces différentes pathologies est essentielle pour une prise en charge rapide et adéquate des patients à risque».