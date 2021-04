Caractère officiel de l’Amazigh : Des activistes plaident pour une «instance indépendante»

Alors que ses 5 années de mandat arrivent à terme, le gouvernement El Othmani n'a pas été en mesure de convaincre le mouvement amazigh quant à son plan visant la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, approuvé par la commission ministérielle permanente, lors de sa première réunion il y a une semaine. Les figures de proue du mouvement amazigh lui reprochent son «timing tardif», la «faiblesse de son contenu», son «incapacité à assurer la présence de la langue amazighe dans tous les aspects de la vie publique».

Dans une déclaration à la presse, l’écrivain, penseur et militant amazigh Ahmed Assid a rappelé que ce plan gouvernemental intégré promet d'écrire avec le Tifinagh sur les façades et les enseignes. «Cela nécessite un examen minutieux de la qualité, car ce qui a été fait depuis l’officialisation de Tamazight est chaotique, comme écrire en grosses lettres arabe et ajouter de minuscules lettres en Tifinagh, avec des fautes d'orthographe et lexicales flagrantes», dénonce-t-il.

Le militant amazigh considère, par ailleurs, que «la mise en place d'une commission ministérielle de suivi ne suffira pas». «Nous avons toujours souffert de rapports officiels et de chiffres éloignés de la réalité. Cette commission ne peut être objective compte tenu de ses liens avec le gouvernement. C’est pour cela que nous avons appelé à un organe indépendant et impartial», rappelle-t-il.

Sur la même longueur d’onde, le coordinateur national du Front de l'action politique amazighe (FAPA), Mohieddine Hajjaj a estimé que «la commission gouvernementale n'a pas de sens en termes de forme avant le contenu». «La loi d'organisation énonce que la commission est créée auprès du chef du gouvernement et non pas qu’elle sera dirigée par lui personnellement. Quant à sa composition, c’est un mini-gouvernement», critique-t-il.

Le coordinateur national du FAPA s'est également interrogé sur l'étendue de la réelle traçabilité des travaux du gouvernement par ladite commission, insistant sur le fait qu’elle devait inclure dans son tour de table, des représentants de la société civile amazighe.