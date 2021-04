Laftite réfute tout lien entre la légalisation du cannabis et les prochaines élections

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftite a critiqué, mercredi, le lien entre le projet de loi sur la légalisation du cannabis et les prochains rendez-vous électoraux au Maroc. «Quiconque parle de l'existence d'un rapport entre cette loi et les élections, qu'il m’explique ce qu'est ce rapport», a-t-il lancé, lors de son intervention devant la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville, à la Chambre des représentants.

«Je dis et je le répète : il n'y a pas de relation directe ou indirecte entre cette loi et les élections», a-t-il tranché, en rappelant que le projet de loi n°13-21 relatif à l'usage légal du cannabis, adopté ce 11 mars en conseil de gouvernement, «est le fruit d'efforts qui se sont poursuivis pendant des années».

Abdelouafi Laftite a rappelé que des études et des visites sur le terrain ont été menées avant que le texte ne soit présenté au conseil du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur, qui a reconnu un certain retard dans le processus d’adoption de ce texte, a considéré que «le Maroc en a besoin pour développer la région» du Nord. «La culture est interdite et restera interdite et nous essayons de trouver des solutions aux dilemmes actuels», conclut-il.