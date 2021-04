Le romancier néerlando-marocain Hafid Bouazza tire sa révérence

L'écrivain et romancier Hafid Bouazza est décédé, jeudi, à l'âge de 51 ans dans sa ville natale d'Amsterdam. Selon son éditeur Querido, l’écrivain néerlando-marocain souffrait d’un malaise depuis un certain temps, écrivent Volkskrant et NOS.

Né dans la ville marocaine d'Oujda, il était considéré comme un représentant de la «littérature migrante» aux Pays-Bas, où il était arrivé fin 1977, avec sa famille. Il a grandi à Arkel, en Hollande méridionale.

En 1996, Hafid Bouazza fait ses débuts avec la collection d'histoires courtes «De voeten van Abdullah». Avec cette collection, il remporte le prix E. du Perron, décerné par la municipalité de Tilburg à ceux qui s'engagent à «promouvoir la compréhension mutuelle et les bonnes relations entre les groupes de population vivant aux Pays-Bas».

Avec son roman Paravion (2003) sur la vie de trois générations dans un village marocain, l’écrivain a remporté le prix belge De Gouden Uil en 2004. Le livre a également été nominé pour le prix de littérature AKO. Bouazza, connu pour être «critique envers l’islam», était également ouvert au sujet de sa consommation d'alcool et de drogues et a lutté contre la toxicomanie pendant des années.

Son dernier roman a été publié en 2014, sous le titre Meriswin, alors qu’il travaillait toujours sur un roman qui devait être publié par Hollands Diep.