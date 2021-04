Fnideq : Trois éléments des forces auxiliaires en garde à vue pour agression physique

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tétouan a annoncé, ce jeudi, l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire de Tétouan au sujet de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un élément des forces publiques en train d'agresser physiquement une personne sur une plage de Fnideq. Les recherches préliminaires ont permis d'identifier l'assaillant ainsi que ses deux complices, précise un communiqué du procureur. Il s'agit de trois éléments des Forces auxiliaires qui ont été placés en garde à vue, ajoute la même source, soulignant que des effets juridiques s'ensuivront à la lumière des résultats de l'enquête.

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative au sujet de ladite vidéo, qui a permis d’identifier l’assaillant et deux de ses collègues qui se trouvaient sur le lieu de l'incident. Tout en reconnaissant qu'il s’agit de membres des forces auxiliaires en charge de surveiller les côtes, le ministère a précisé que les personnes en question ont été interpellées et soumises à l’enquête judiciaire menée par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent.

Plus tôt dans la soirée, le département avait réagi à cette vidéo, en affirmant qu'une enquête a été diligentée, précisant que ces actes ont été commis dans la ville de Fnideq. La même source a relevé que l'enquête a été diligentée pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire, prendre les mesures nécessaires à l'encontre de toute personne impliquée dans des dépassements ou violations et établir les responsabilités et les effets juridiques.