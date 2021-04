Marseille : Racisme et apologie de la ratonnade devant des élus

Un enregistrement audio d’une réunion du conseil portuaire sur le port de plaisance de la Pointe-Rouge a choqué nombre d'internautes. Mardi 27 avril, Marsactu a ainsi dévoilé des propos du président du Yachting club, Christian Tommasini.

Sans être interrompu par ses pairs, comme les vice-présidents de Marseille métropole (LR), Didier Réault et Claude Piccirillo, il passe de l’injure raciste à l’incitation à la violence raciale. «Je ne suis pas raciste. Mais, maintenant, il en a marre des Arabes», lance-t-il au public présent. «Maintenant, tu ne peux plus rien faire sans que les Arabes viennent te faire chier», enchaîne-t-il. «Ils arrivent. Ils font le petit train entre eux. Mais en plus, que des melons, des Arabes. Que des A-ra-bes ! Y a pas un blond, un blanc, un qui est bien comme il faut !», s’enfonce-t-il. Le président du Yachting club se moque ensuite des reproches faits sur la stigmatisation.

«Je le dis franchement. Le jour où il va falloir que les Français réagissent et qu’il faut s’armer, je serai le premier à aller faire de la ratonnade ! Ça peut plus continuer comme ça !» Christian Tommasini

Info Marsactu | Devant toutes les parties concernées par la gestion du port de la Pointe-Rouge, le président du Yachting club, Christian Tommasini, est passé de l’injure raciste à l’incitation à la violence raciale. Sans jamais être interrompu. https://t.co/W0SIVW7ezh pic.twitter.com/oOn6ANpqzE — Marsactu (@Marsactu) April 27, 2021

Depuis, la polémique enfle à Marseille. Le jour même de la révélation de Marsactu, la procureure de la République à Marseille à annoncé qu’une enquête a été ouverte pour «provocation à la haine ou à la violence».

Démission et condamnations en cascade

Ce mercredi 28 avril, l’Agence France Presse a indiqué, de son côté, que Christian Tommasini a annoncé sa démission. «Suite aux propos malencontreux qui ont dépassé ma pensée lors de la réunion du conseil portuaire, et le séisme sur les réseaux sociaux, je me dois de préserver avant tout les intérêts de notre club», écrit-il dans une lettre partagée sur la page Facebook du Yachting Club de la Pointe-Rouge.

Selon Ouest France, le maire de Marseille a réagi lui aussi à cette polémique. Sur son compte Twitter, Benoît Payan a fait part de sa décision de suspendre toutes ses relations avec l’association.

Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Les propos du Président de l’YCPR sont abjectes et inacceptables.

La Ville de Marseille suspend toutes ses relations avec cette association. https://t.co/8NI20r54gn — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 27, 2021

Son adjoint en charge, notamment, du nautisme a décrit des «propos odieux». «Chacun doit prendre ses responsabilités (…) je prends les miennes, au nom de la collectivité, en suspendant les demandes de subventions», déclare Hervé Menchon.