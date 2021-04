Malgré la crise sanitaire, la course à l’armement entre le Maroc et l’Algérie se poursuit

Le dernier rapport relatif aux dépenses militaires dans le monde pour l’année 2020, publié par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), a classé le Maroc parmi les pays qui dépensent le plus en armes sur le continent africain. L’année dernière, les dépenses militaires du Maroc ont ainsi atteint 4,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 29% par rapport à 2019 et une augmentation de 54%, comparé à 2011. Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs, selon l'institut d’études stratégiques fondé en 1966, en particulier «le conflit en cours entre le gouvernement marocain et le Front Polisario au Sahara occidental, ainsi que les tensions avec l’Algérie voisine».

Le Maroc parmi les pays les plus dépensiers en matière d’armement

Le royaume fait même partie des dix pays à supporter les plus lourdes charges militaires dans le monde, par rapport au produit intérieur brut (PIB). Cinq de ces dix pays sont basés dans la région du Moyen-Orient : Oman 11% de son PIB, l’Arabie saoudite (8,4%), le Koweït (6,5%), Israël (5,6%) et la Jordanie (5%). Les cinq autres sont l’Algérie (6,7%), l’Azerbaïdjan (5,4%), l’Arménie (4,9%), le Maroc (4,3%) et la Russie (4,3%).

Le Maroc est classé 40e dans le monde, dans la liste des pays qui dépensent le plus en armes. Il est le deuxième en Afrique, sachant qu’au cours de la dernière année, il s’est classé 45e mondial.

Pour sa part, l’Algérie se classe 24e au monde et première en Afrique pour l’année 2020, ce qui était déjà le cas en 2019. Les dépenses de l’Algérie ont atteint 9,7 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de 3,4% par rapport à 2019. Cependant, elle demeure «de loin le plus gros dépensier en Afrique du Nord et dans l’ensemble du continent», analyse SIPRI.

L’institut met cette évolution dans le contexte de la baisse des cours mondiaux de pétrole depuis 2014, avec comme conséquence un recul des entrées pour l’Algérie et un impact sur les dépenses militaires du pays, à partir de 2016. De 2017 à 2020, le budget alloué à cet effet a continué à baisser, à part en 2019.

A l’échelle mondiale, les Etats-Unis arrivent en tête de la liste des pays qui ont dépensé le plus en armement en 2020, avec 778 milliards de dollars. Ils sont suivis de la Chine (252 MM$), puis de l’Inde (72 MM$), de la Russie (61,7 MM$), du Royaume-Uni (59,7 MM$) et de l’Arabie saoudite (57,5 MM$).

Le rapport de SIPRI indique que les dépenses militaires mondiales en 2020 sont estimées à 1 981 milliards de dollars. Au cours de l’année écoulée, elles ont augmenté de 2,6% par rapport à 2019 et de 9,3% comparé à 2011. Les dépenses en pourcentage du PIB mondial, a augmenté de 0,2% en 2020, pour s’établir à 2,4%.

Cette augmentation est due au fait que la plupart des pays ont connu un ralentissement économique sévère l’année dernière, en raison des impacts de la pandémie du nouveau coronavirus sur les différents secteurs d’activité, ce qui n’a pas empêché que les dépenses militaires continuent d’augmenter globalement.