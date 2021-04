France : Un Marocain victime d'une violente agression raciste à Dole

L’homme apparu dans la vidéo de l’agression du Franco-marocain Adil Sefrioui à Dole, le 21 avril, a été placé en garde à vue, prolongée de 24 heures ce lundi. Agé de plus de 70 ans, il a tenté d’écraser l’artisan électricien avec sa voiture en prétendant avoir voulu se défendre, alors qu’il a été surpris par la victime et son épouse en train de prendre des photos de leurs enfants devant leur domicile.

Selon L’Est républicain, l’enquête «cherche à établir tous les tenants et aboutissants de cette violente altercation aux relents racistes et, bien évidemment, sur la façon dont elle a débuté, avant que la scène ne commence à être filmée». Des témoins seront entendus, tandis qu’Adil Sefrioui doit être soumis à un examen légiste, pour évaluer le préjudice corporel sous forme d’ITT. L’hôpital de Dole a évalué son temps d’immobilisation à 30 jours. Après avoir été volontairement renversé, il s’en est sorti avec des fractures au nez et au doigt, des douleurs dans les côtes et d’autres au niveau du cou, nécessitant le port d’une minerve.

Au départ de l’agression raciste, l’épouse d’Adil a repéré un homme aux comportement étranges. Depuis la fenêtre de sa cuisine, elle le voir en train de prendre des photos des enfants qui jouaient sur la terrasse. Le père de famille sort interpeller l’individu en demandant à voir les photos prises. Témoignant auprès de L’Est républicain, il s’est dit choqué de voir le septuagénaire lui répondre : «Aaah, bicot, tu passes sous le capot aujourd’hui !». «J’ai crié à ma femme d’appeler la police», se rappelle Adil. Pris de court, il essuie un violent coup à la poitrine, porté par l’agresseur qui s’est servi de l’appareil photo pour le frapper.

En attendant l’arrivée des agents, la mère de famille filme la suite de la scène, où l’on voit une altercation verbale entre les deux hommes. L’homme s’approche de la clôture, l’épouse d’Adil lui demande pourquoi il prenait les enfants en photo, ce à quoi il répond en se fondant d’injures sur le couple. Il apparaît ensuite repartir vers sa voiture, d’où il sort un croisillon et menace Adil en continuant à l’insulter et le traiter de «bicot». La victime tente encore de retenir l’agresseur en attendant l’arrivée de la police, mais l’automobiliste accélère.

«Je l’ai vu qui tournait une rue plus loin mais il est revenu au ralenti derrière moi alors que je rentrais par le trottoir. Et quand j’ai atteint le bateau du passage piéton qui lui permettait de monter à son tour sur le trottoir, il a accéléré pour me faucher», témoigne Adil. C’est à ce moment-là que ce dernier saute au-dessus du capot pour éviter de se faire écraser. La vidéo s’arrête peu après que la voiture a détruit aussi les clôtures du jardin de maison, sous les cris de panique des enfants et de leur mère.