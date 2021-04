Plusieurs entraves à l’exportation des aubergines marocaines vers les Etats-Unis

En prévision d'un éventuel partenariat entre les États-Unis et le Maroc, le Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) a publié un rapport évaluant le risque de ravageurs dans les exportations d'aubergines du Maroc. Selon HortiDaily, l’agence du département de l'Agriculture des États-Unis, a examiné, en 2019, la présence de ravageurs nuisibles et envahissants provenant d'aubergines produites et commercialement importées du Maroc.

Ainsi, elle a déterminé que «six espèces présentent un risque pour l'écosystème américain». Pour l’agence, la mouche méditerranéenne des fruits et cinq espèces de papillons de nuit représentent un risque unique pour les exportations d’aubergines marocaines.

De plus, sur les 20 menaces identifiées dans le rapport, APHIS a considéré que ces insectes étaient les plus nocifs car ils ne sont pas facilement identifiables lors de la récolte, alors que chaque espèce pond des œufs à l'intérieur de l'aubergine, ce qui rend le fruit non consommable.

Les fournisseurs marocains doivent ainsi mettre en place «plusieurs facteurs d'atténuation» des risques avant d'exporter aux États-Unis. L’agence évoque, par exemple, le fait de «brosser les aubergines et enlever les feuilles», ce qui réduirait les risques d'infestation.

Le rapport considère la mouche méditerranéenne des fruits comme «l'un des pires ravageurs des fruits», rappelant qu’elle peut parcourir jusqu'à 20 kilomètres et endommager les récoltes.

À l'heure actuelle, les États-Unis importent la majorité de leurs aubergines du Mexique, du Honduras et du Canada alors que le Maroc exporte ce légume principalement vers la Mauritanie, l'Espagne et la France pour un total de 4 010 tonnes en 2020.