Le Maroc entre 1984 et 2020, de Tanger Med à Dayet Aaoua en Timelapse

L'application Google Earth a lancé Timelapse, un nouveau service qui permet à l'utilisateur de remonter le temps et de comparer l'état des villes et des régions entre ce qu'elles étaient en 1984, et leur statut à l'heure actuelle.

Le service permet ainsi de revenir, pour le cas du Maroc, sur le développement urbain aléatoire de la ville de Casablanca, dont la superficie augmente chaque année, ainsi que le développement du port méditerranéen de Tanger, qui a permis au royaume d'occuper une place importante dans le commerce international, en devenant le port le plus important surplombant la mer Méditerranée.

Le service montre également l’impact du changement climatique et comment la sécheresse et l'exploitation forcée de l'eau ont affecté Dayet Aaoua située près de la ville d'Ifrane.