Une Sahraouie demande à la justice espagnole d'arrêter Ghali qu’elle accuse de viol

Khadijatou Mahdmoud, l’une des plaignantes contre le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a profité de son hopitalisation en Espagne pour réitérer son appel pour que justice lui soit rendue. Dans une nouvelle vidéo, celle qui accuse Ghali de l’avoir violé en 2010, a demandé à la justice espagnole d’intervenir pour punir son violeur.

Elle raconte ainsi avoir quitté l’Espagne pour les camps de Tindouf, en Algérie, en 2005 et y être restée jusqu'en 2010, où elle travaillait en tant que traductrice notamment auprès de certaines organisations non gouvernementales. Mais alors qu’elle s’apprêtait à quitter les camps en 2010, elle aurait été invitée par une ONG italienne à un événement et devait passer par les «institutions du Polisario». Elle rencontre alors Brahim Ghali qui l’aurait violé. De retour en Espagne, Khadijatou Mahdmoud dépose plainte auquelle la justice ne donne pas suite.

Dans sa vidéo, elle dit avoir appris par les médias que son violeur présumé est en Espagne. «Je ne comprends pas comment ils l'ont autorisé à entrer mais je veux qu’il soit arrêté et emprisonné», plaide-t-elle.

Il est à rappeler que Brahim Ghali et un certain nombre de dirigeants du front séparatiste sont poursuivis pour d'autres affaires liées à la détention, à la torture et aux disparitions forcées. En 2006, il avait reçu une convocation de la justice espagnole devant laquelle il ne s’est pas présenté.