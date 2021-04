Diplomatie : Le Maroc et l’Arabie saoudite prépare la prochaine réunion de la commission mixte

Le ministre des Affaires étrangères s’est réuni, hier et par visioconférence, avec son homologue saoudien. A cette occasion le prince Fayçal Ben Farhan Al Saoud a réaffirmé le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, indique le département Nasser Bourita dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie a répondu à cette position saoudienne sur une question hautement prioritaire pour Rabat, par réitérer «la solidarité absolue» du Maroc avec le royaume wahhabite «pour défendre sa stabilité, l'intégrité territoriale, la sécurité et la sûreté de ses citoyens et résidents, et son initiative pour résoudre la crise au Yémen».

Cette entrevue virtuelle a permis aux deux ministres d’aborder les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Nasser Bourita et Fayçal Ben Farhan sont convenus d'inviter les secteurs concernés des deux pays à organiser des réunions conjointes dans la perspective de la tenue des travaux de la prochaine session de la commission mixte. Pour rappel, la 13e édition de ce rendez-vous, qui était prévu fin 2018 à Rabat, a été reporté à une date ultérieure.

Mais grâce au réchauffement constaté, depuis des mois, dans les relations, les contacts ont repris entre les représentants de Ryad et Rabat. C’est dans ce cadre que s’inscrit la réunion, le 12 janvier, du Conseil d'Affaires maroco-saoudien, marquée par l'examen des moyens de renforcer de la coopération économique et commerciale et du partenariat entre les communautés d'affaires des deux pays.

Ces entretiens maroco-saoudiens ont été précédés, la semaine dernière, par des réunions par visioconférence, de Bourita avec les ministres des Affaires étrangères du Koweït et du Qatar.