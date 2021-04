Paniers ramadanesques de Joud : La jeunesse du PAM répond à celle du RNI

Pour répondre à la sortie médiatique des jeunes du RNI défendant leur parti et la Fondation Joud, la Jeunesse du PAM s’est également invité dans la polémique sur les paniers ramadanesques de ladite fondation. Dans un communiqué parvenu lundi à Yabiladi, la jeunesse du parti du Tracteur dit suivre «avec un grand étonnement et désapprobation la confusion entre le travail politique et le travail de bienfaisance» chez l’un des partis de la majorité.

«Cette instance partisane essaye d’exploiter le mois sacré et la situation sociale fragile d'un nombre important de Marocains, que ce soit à cause de la pandémie de Corona, ou à cause de l'échec des politiques économiques et sociales», dénonce la jeunesse du PAM qui rappelle que le travail caritatif, encouragé par l’Etat et parrainé par le roi Mohammed VI, vise à cultiver l'équilibre entre les groupes de la société, diffuser l’esprit de solidarité et renforcer le sens de la citoyenneté. Elle exprime, dans ce sens, son «rejet complet et catégorique de toute tentative de nuire à ces nobles valeurs sociétales, en utilisant le travail caritatif au profit de gains politiques et en exploitant la vulnérabilité pour gagner la voix des citoyennes et des citoyens».

Toujours sans nommer le parti de la Colombe, la jeunesse du PAM a rappelé que «le rôle des partis politiques n'est pas de distribuer les paniers et des aides mais plutôt d’élaborer des programmes politiques et de projets sociétaux pour faire progresser l'économie et la situation sociale des citoyennes et citoyens». «Cela oblige les pouvoirs publics à intervenir pour lutter contre ces violations et insultes auxquelles sont exposés de grands groupes de citoyens, notamment ceux contraints par la nécessité de reçevoir l'aide sociale, avant de voir leurs documents officiels et leurs données privées utilisés», conclut la même source.

Le PAM a été le premier parti à dénoncer la proximité entre le RNI et la Fondation Joud et critiquer les actions caritatives de celle-ci, accusée également de rouler pour le parti de la Colombe.