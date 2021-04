Covid-19 : Les réactions cutanées aux équipements chez le personnel de santé au Maroc

Mobilisés depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, le personnel de santé au Maroc était appelé, avant tout le monde, à adopter plusieurs mesures de protection contre le Covid-19. Plus d’un an après les premières infections au Maroc, médecins, infirmiers et autres établissent les premiers constats. Ainsi, dans étude récemment publiée, dix chercheurs de l’université Abdelmalek Essaadi de Tanger se sont intéressés aux inconvénients des mesures adoptées dans le milieu médical.

Intitulée «Réactions cutanées aux équipements de protection individuelle chez les travailleurs de la santé de première ligne COVID-19 : Une enquête dans le nord du Maroc», elle vise à déterminer la fréquence de ces réactions dans le nord du Maroc. «Nous avons également examiné les facteurs de risque et les conséquences de ces lésions sur l'efficacité et la performance au travail», expliquent-ils.

Dans ce sens, 273 personnes ont répondu au questionnaire établi. D’après l’étude, 80% des personnes interrogées ont signalé des effets indésirables des équipements de protection individuelle utilisés pendant la crise sanitaire. 45% ayant signalé des lésions aux mains, 57% des réactions cutanées après avoir porté des masques, 58% après avoir porté des lunettes, 23% après avoir porté une visière et 11 % après avoir porté des vêtements de protection. Pour les mains par exemple, l’étude note que les symptômes les plus fréquemment rapportés étaient la sécheresse (68%), suivie des démangeaisons (26%) et des sensations de brûlure et de douleur chez 19%. «Les signes les plus courants étaient l'érythème (31%), la desquamation (12%), la macération (10%), les fissures (11%), l'érosion (4%), les vésicules (4%) et les papules (3%)», précisent les chercheurs.

Des liaisons aggravées par la durée

De plus, parmi les 273 répondants, 57% ont rapporté un effet indésirable après le port d'un masque chirurgical ou d'un masque de type N95, y compris des lésions de pression dans l’arête nasale (érythème, érosion ou ulcération) (41%), érythème (19%), difficulté à respirer (8%), urticaire (3%) et aggravation de problèmes cutanés préexistants (4%) tels que l'acné et la dermatose séborrhéique.

Les chercheurs ont découvert que ces réactions cutanées liées à l'utilisation de certains moyens de protection étaient significativement associées à la durée d'utilisation. «L'application fréquente de ces mesures et leur utilisation prolongée peuvent provoquer diverses réactions cutanées indésirables susceptibles de diminuer les performances», rappellent-ils.

La population cible de cette étude est composée de travailleurs de santé de première ligne Covid-19 de la région nord du Maroc (Tanger, Tétouan et Al Hoceima). 41% des répondants à cette étude sont médecins, 32% du personnel infirmier et 26% occupant d'autres emplois. L'âge médian de la population de l’étude est de 34 ans, alors que 51% sont des femmes. L’étude ajoute que 61% sont mobilisés dans des hôpitaux régionaux, 14% dans l'hôpital universitaire, tandis que 60% travaillent dans les services d'hospitalisation, 20% dans le service de soins et 11% dans le service de soins intensifs.