Situation à Al Qods : Le Groupe d'action pour la Palestine appelle à un sit-in à Rabat

Le Groupe d'action national pour la Palestine a annoncé, dimanche soir, l'organisation d'un sit-in, mardi 27 avril 2021, à 16h30 devant le Parlement à Rabat. Une action qui intervient en solidarité avec le peuple palestinien, indique un communiqué du groupe publié sur sa page Facebook. Le mouvement a rappelé que cette protestation vient dénoncer les «crimes du terrorisme sioniste» contre le peuple palestinien «mobilisé pour protéger Al Qods et Al Aqssa».

Il est à rappeler que la ville sainte d’Al Qods vit dans le sillage des affrontements entre les Palestiniens et les forces d'occupation israéliennes, en raison de la décision de la police israélienne d'empêcher les rassemblements sur la place Porte de Damas (Bab al-Amud) à Al Qods au début du mois de Ramadan. Ces affrontements s’étaient multipliés depuis jeudi dernier, lorsque plus d'une centaine de personnes ont été blessées et des dizaines ont été arrêtées.

Dimanche, le Parti de la justice et du développement (PD) ainsi que la Ligue des oulémas du Maghreb arabe (AMSL) ont condamné les attaques israéliennes à Al Qods, tout en exprimant leur solidarité inconditionnelle avec les Palestiniens. Le PJD a ainsi appelé toutes les forces du pays à «entreprendre des initiatives qui contribuent à renforcer les droits des habitants d’A Qods sur leur terre et à renforcer leur fermeté face aux violations commises par l'occupation». L'AMSL a déclaré, pour sa part, qu'elle «suit avec une grande inquiétude ce qui se passe à Al Qods au milieu des provocations continues pratiquées par l'occupant injuste [Israël]».