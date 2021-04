Maroc : La FRMG suspend sa convention avec la Montgomerie Golf Plage des Nations

La Fédération royale marocaine de golf (FRMG) a décidé de suspendre l’application de la convention d’objectifs signée avec le Montgomerie Golf Plage des Nations relative à l’élargissement de la base des pratiquants à travers l’ouverture d’une académie de golf, après avoir pris connaissance du non achèvement des travaux de ce golf.

Le parcours de 18 trous du Montgomerie Golf Plage des Nations est non abouti du fait de la non-exécution de ses deux derniers trous, de même qu’il n’y a pas eu de réalisation d’une station de traitement et d’épuration des eaux usées, a expliqué la FRMG dans un communiqué. L’ajournement de l’exécution de cette convention d’objectifs, signée le 21 avril 2021, reste effectif jusqu’à l’achèvement des travaux du golf et son homologation, a précisé la même source.

A rappeler que la FRMG a signé auparavant plusieurs conventions d’objectifs avec les autres golfs du royaume pour œuvrer à l’élargissement de la base des pratiquants notamment avec le Golf Isly Oujda, Casa Green Golf, Royal Golf de Fès, Golf Saidia, Royal Golf Anfa Mohammédia, Al Maaden Golf Club, et le Golf de l’Océan.