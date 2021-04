Driss Guerraoui devient membre de l'Académie de l’intelligence économique de France

L’Académie de l’intelligence économique de France, réunie lors de son conseil d’administration tenue à Paris le 04 avril, a désigné le professeur Driss Guerraoui membre de son collège des émérites. «Cette désignation couronne la contribution du professeur Guerraoui depuis de nombreuses années au développement de l’intelligence économique au Maroc et en Afrique, et au rayonnement de cette académie, notamment à travers les rencontres internationales de l’Université ouverte de Dakhla, dont il est fondateur et actuel président, ainsi qu’au sein du Forum des associations africaines d’intelligence économique qu’il a fondé et qu’il préside également», indique-t-il dans un communiqué.

Avec cette désignation, «Driss Guerraoui est le premier Africain et Arabe à intégrer le collège des émérites de cette prestigieuse institution académique», précise le communiqué. Cette désignation, explique la même source, «va permettre la poursuite et le renforcement des relations d’amitié et de partenariat scientifique entre les membres de l’Académie de l’intelligence économique de France et les membres de la communauté des chercheurs, des experts, des praticiens et des étudiants appartenant au réseau national et international de l’Université ouverte de Dakhla et du Forum des associations africaines d’intelligence économique».

L’Académie de l’intelligence économique a été créée en 1993. Elle est présidée par Philippe Clerc, actuel président de l’Association internationale francophone d’intelligence économique, rappelle la même source.