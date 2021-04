Cannabis : Malgré les barrages du PJD, l’examen du projet de loi se poursuit au Parlement

L'adoption du projet de loi organique portant sur la légalisation du cannabis à la Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants, se fera au pas de charge. Sans attendre de connaitre les avis du Conseil national des droits de l’Homme et du Conseil économique, social et environnemental, sollicités par le groupe des députés PJD, la Chambre basse en coordination avec le gouvernement El Othmani, a programmé pour le mercredi 28 avril à 12 heures une séance pour débattre du texte. Elle sera consacrée à la présentation des amendements et propositions des différents groupes et groupements parlementaires.

Cette réunion intervient après l'exposé fait le 21 avril par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite, du projet de loi n°13.21 légalisant l’usage du cannabis à des effets thérapeutiques et industriels devant les membres de la même commission, marquée par une passe d’armes entre le PJD et le PAM.

Les islamistes tentent de bloquer l’approbation du texte au Parlement durant cette législature pour priver leurs adversaires politiques d’un argument pour la prochaine campagne électorale, notamment dans les régions connues par la culture du cannabis.