Maroc - Espagne : Un assaut d'une soixantaine de migrants sur Melilla avorté

Les autorités locales de Melilla, en collaboration avec leurs homologues marocaines, ont réussi dimanche à avorter une tentative menée par une soixantaine de migrants pour franchir la barrière séparant le Maroc de Melilla. Selon Europa Press, un porte-parole de la délégation gouvernementale à Melilla a expliqué que les autorités de la ville ont activé le protocole anti-intrusion après que la Garde civile ait reçu l’information de la présence d'un groupe d'une soixantaine de migrants s'approchant du périmètre frontalier.

L’alerte a permis aux membres de la Garde civile, appuyés par des membres de la police nationale et de la police locale, de couper la circulation sur la rocade qui traverse la double barrière de six mètres de haut et d’empêcher l'entrée des migrants. «L'action rapide des forces de sécurité marocaines a permis d'interrompre l’assaut avant que les migrants n'atteignent la barrière», a déclaré le porte-parole de la délégation gouvernementale à Melilla.

Quelques heures auparavant, plus d’une cinquante de jeunes marocains ont réussi à contourner les brise-lames de la zone frontalière de Ceuta. Deux incidents qu’elle lie aux tensions entre Rabat et Madrid à propos de l’accueil par l’Espagne du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, pour recevoir des soins.