La vaccination contre le Covid-19 au Maroc élargie aux 55-60 ans

Le ministère de la Santé a annoncé, ce lundi, sa décision d’étendre, à partir du mardi 27 avril 2021, l’opération de vaccination contre la Covid-19 aux citoyennes et citoyens âgés entre 55 et 60 ans. Dans un communiqué, le département appelle «tous les citoyennes et citoyens des groupes cibles à continuer de participer à ce grand atelier national, dans le but de parvenir à l'immunité collective».

Dans ce sens, le ministère les invite à envoyer un SMS au numéro 1717 ou à se rendre au portail en ligne www.liqahcorona.ma pour obtenir la date et leur lieu de vaccination.

Le ministère de la Santé «souligne également la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives, avant, pendant et après le processus de vaccination contre le virus, afin de contribuer aux efforts pour freiner la propagation de la Covid-19, notamment à la lumière de la découverte de variants dans notre pays», conclut le communiqué.