Espagne : Un Marocain arrêté pour le meurtre de six membres de sa famille au Maroc

Un Marocain résidant à Castellón (Espagne) depuis 2002 a été arrêté par la police, vendredi, pour soupçons de meurtre de six membres de sa famille en février dernier au Maroc, où il est recherché depuis la découverte des corps sans vie à Salé. Les premiers éléments de l’enquête indiquent l’homme aurait poignardé à mort son frère, sa belle-sœur, leurs enfants et deux petits-enfants mineurs pendant leur sommeil, avant de mettre le feu à la maison qui les hébergeait. Des différends liés à l’héritage seraient derrière son passage à l’acte.

La presse espagnole a rapporté, ce dimanche, que les investigations ont commencé en Espagne il y a une semaine. Les autorités marocaines ont communiqué à leurs homologues les informations relatives au fugitif et au meurtre multiple, ce qui a permis sa surveillance et sa localisation rapide. Il a été interpellé en sortant son domicile et en se dirigeant vers sa voiture.

Une conversation téléphonique indique qu’avant de passer à l’acte, il a proféré des menaces contre son frère et sa famille, déclarant qu’il les tuerait chez lui la nuit. Depuis son interpellation, il a été mis à la disposition des autorités judiciaires.