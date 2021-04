Marrakech-Safi : La certification Morocco Handmade octroyée à 74 acteurs de l'artisanat

74 acteurs du secteur de l'artisanat issus de la région Marrakech-Safi ont obtenu le label national de l’artisanat du Maroc Morocco Handmade, selon le Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi.

Les acteurs ayant obtenu ce label se répartissent entre entreprises, coopératives et mono-artisans opérant dans le secteur de l’artisanat, précise le CRI de Marrakech-Safi.

Morocco Handmade est une marque de garantie officielle, qui atteste que le produit artisanal se conforme à un ensemble de caractéristiques fixées par un règlement d’usage garantissant un niveau de qualité. Développé par le Département chargé de l’Artisanat, ce label comporte trois niveaux, dont les exigences concernent aussi bien la qualité du produit que l'unité de production.

La mise en place de ce label vise à protéger et offrir aux artisans une garantie de développement via une certification officielle et permettre au consommateur d'effectuer un achat responsable.

Au niveau national, des centaines d’unités de production sont certifiées Morocco Handmade depuis le lancement de ce label en 2013. Dans la région de Marrakech-Safi, l’artisanat constitue un secteur générateur de revenus pour près de 40 000 artisans.

Première exportatrice du Royaume de divers produits, à savoir le cuir, le textile, la ferronnerie, la menuiserie artisanale et la poterie, la région représente Marrakech-Safi 20% des exportations artisanales nationales.