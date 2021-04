Maroc : Al Aoula, chaîne la plus regardée pendant les soirs de Ramadan

Au cours des dix premiers jours du mois de ramadan, Al Aoula s’est positionnée en tant que première chaîne regardée durant le ftour. La chaîne de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a ainsi enregistré une progression de 34% de la moyenne de part de marché, comparé à l’année dernière. Cette position a été consolidée en matière d’information, de fiction et de documentaire, selon un communiqué du groupe.

C’est surtout dans la fiction qu’Aoula s’est démarquée, occupant la tête du classement grâce à la série marocaine à thématique sociale «Bnat lâassass», la seule à avoir rassemblé 7 millions de téléspectateurs «avec une part de marché atteignant 46,1% en moyenne». Le succès du feuilleton s’est confirmé sur Internet également, où ce programme mis en ligne est devenu la première tendance sur YouTube au Maroc.

Diffusée à l’heure du ftour, la série comique «Dar Lhna» a réuni 3,31 millions de téléspectateurs. La série «Sla w sslam» a enregistré, par ailleurs, 4,6 millions de téléspectateurs et 48,9% de part d’audience. A caractère historique et patrimonial, la série «Salef adra», elle, a atteint 34,4% de part d’audience avec 3,5 millions de téléspectateurs. La deuxième saison de la série de suspens «Al madi la yamout» a enregistré 31% de part d’audience et 3,4 millions de téléspectateurs.

L’émission hebdomadaire de divertissement «Jmaâtna Zina», qui met l’accent sur le panorama musical marocain, a également été très suivie par les téléspectateurs, atteignant ainsi 32% en part d’audience lors de sa première diffusion, samedi 17 avril. Al Aoula est aussi la première source d’informations télévisées, puisque ses JT on enregistré une moyenne de 5 millions de téléspectateurs. «Le chiffre le plus élevé des téléspectateurs des JTs a pu atteindre 37,4% de part d’audience», a ajouté la même source.

En termes de production des documentaires nationaux, elle «demeure en pôle position avec «Amalay ; le voyageur en langue amazigh» qui a atteind 23% de part d’audience lors de sa diffusion mercredi 21/04/21 à 00h00». Pour la programmation du mois de ramadan de cette année, la chaîne a en effet donné une place importante au documentaire, avec des émissions de voyage, de promotion du patrimoine des régions marocaines, des arts de vivre ancestraux, mais aussi à thématiques religieuses.