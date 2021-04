Berlin : Deux individus enlèvent le drapeau de l’ambassade du Maroc

Deux individus cagoulés ont enlevé, samedi, le drapeau marocain hissé sur l’ambassade du royaume à Berlin. Arrivés sur le lieu de la représentation diplomatique, portant des gilets balisés et des casques et munis d’une échelle, ils ont commis leur forfait en criant «vive le peuple» et sans être inquiétés ni par les gardiens ni par la police allemande, comme le montre une vidéo postée sur YouTube.

Alors qu’ils s'apprêtaient à piétiner l’emblème, un ressortissant marocain les en a empêchés. Il a récupéré le drapeau pour le mettre à l'abri. S'est ensuivi un échange de noms d’oiseaux entre les deux parties. Face à cette intervention, les deux individus sont retournés tranquillement dans leur voiture, mis dans le coffre un morceau de tissu blanc avec des écritures en arabes qu’ils prévoyaient probablement hisser sur l’ambassade et ont quitté les lieux.

Cet incident est loin d’être un cas isolé. En janvier, le consulat du royaume à Utrecht aux Pays-Bas a connu le même scénario. En novembre, le consulat du Maroc à Valence, en Espagne, a été le théâtre d'un événement similaire, lorsqu’un groupe de partisans du Polisario a tenté d'entrer dans le consulat marocain. Il avait réussi à enlever le drapeau marocain pour le remplacer par celui de la «République arabe sahraouie démocratique» avant qu’un fonctionnaire du consulat n’intervienne pour remettre le drapeau du royaume à sa place.