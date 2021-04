Diaspo #190 : Adil Glia, de footballeur professionnel dans le Golfe à cadre de West Ham United

Le cadre sportif marocain Adil Glia a travaillé à la West Ham United Football Club Foundation pour la formation de joueurs de moins de 14 ans, avant de rejoindre l’académie de l’équipe, l’année dernière. Il est désormais en charge de repérer des nouveaux talents pour les former.

Adil Glia a fait lui aussi partie des jeunes talentueux qui ont eu une vocation pour ce sport. Il a réussi à joindre sa passion pour le ballon rond et ses études, ce qui l’a grandement aidé à accéder au domaine de la formation footballistique en Angleterre, après son parcours sportif.

Natif de Salé en 1978, il a grandi dans le quartier Boutouil, qui a vu naître des joueurs ayant marqué l’histoire du football marocain, comme l’entraîneur Abdessamad Bouzidi et Chouaib Sikouk, qui a travaillé au sein du staff technique d’Al Ahly en Egypte.

Une équipe nationale de neuf hommes

Adil Glia s’est imprégné de l’amour du football au sein du club de l’Association de Salé, rejoignant la première équipe de 16 à 22 ans, pour ensuite évoluer au sein du Club de Kénitra en ascension vers la première division. A l'époque, le joueur suivait aussi ses études en économie à l’Université Mohammed V de Rabat. Il a alors été sélectionnée au sein de l’équipe universitaire marocaine, accompagné de footballeurs de renom tels Youssef Chipo et Mohamed Khouil. Il participe aux Jeux Olympiques universitaires, tenus à Majorque en Espagne en 1999.

Il se souvient de cette période au cours de laquelle il a défendu les couleurs de l’équipe universitaire marocaine. «Nous avons mené notre groupe après avoir battu l’Espagne, l’Uruguay et l’Australie et nous avons gagné au deuxième tour contre l’équipe japonaise», se rappelle-t-il fièrement.

«Si près de la moitié de l’équipe n’avait pas fui de notre résidence, nous aurions remporté une médaille. En quart de finale, nous avons joué contre l’équipe tchèque avec seulement neuf joueurs et nous avons intégré le deuxième gardien de but en tant que milieu de terrain. Nous avons été vaincus aux tirs au but. Avant le match, nous avons essayé de convaincre les joueurs de rester jusqu’à la fin de la compétition, mais ils ont refusé. Ils ont préféré s’installer en Europe.» Adil Glia

«L’équipe nationale espagnole a remporté la compétition, bien qu’elle se soit classée deuxième de notre groupe, et nous l’avons battue quand nous étions onze sur le terrain», se rappelle encore l’ancien joueur.

A son retour au Maroc, Adil Glia signe un contrat professionnel aux Emirats. «J’ai réalisé plus tard que j’avais été arnaqué dans ce contrat, et je n’ai pas rejoint l'équipe émiratie connue comme prévu».

Mais heureusement, le Omanais Sur Sports Club a été impressionné par son talent et a le signe en contrat. Adil Glia joue pendant un an, durant lequel l’équipe est classée deuxième du championnat local et joue les compétitions asiatiques.

Mais l’international marocain se blesse aux ligaments croisés. Il retourne aux Emirats, où il est soigné pendant un an, puis il va à Bahreïn et joue pendant quelques années avec plusieurs équipes, dont Al-Najma, Al-Riffa et Al-Sahel. Mais agé de 29 ans, Adil Glia souffre toujours de sa blessure. il prend alors sa retraite pour se concentrer sur la formation, en décrochant plusieurs diplômes dans le domaine.

Du Golfe à West Ham United

«J’ai travaillé au Qatar avec la Real Madrid Academy et l’Aspire Academy. Il y a cinq ans, je suis allé en Angleterre pour terminer mes études dans le domaine de la formation sportive (science de l’exploration des talents), et j’ai rejoint l’Université d’East London. Parallèlement à mes études, on m’a confié la tâche d’entraîner son équipe de football.» Adil Glia

L’ancien footballeur indique à Yabiladi que «cette université spécialisée dans le domaine du sport tenait à entraîner des joueurs de diverses disciplines pour participer aux Jeux Olympiques et à d’autres compétitions». Il parvient à obtenir un master dans ce domaine l’année dernière, au cours de laquelle la pandémie l’obligé à suspendre ses études.

Cette université est liée par un accord de partenariat avec l’équipe de West Ham United, où Adil Glia a effectué son stage universitaire il y a deux ans, notant qu’il avait une autre formation en Suède pendant une année complète. Impressionnée par son efficacité, la direction de l’équipe anglaise lui a suggéré de se joindre à l’institution.

«Je travaille avec West Ham United en tant que prospecteur de talents de moins de 10 ans, et entraîneur en même temps dans d'équipe pour les moins de 14 et de 16 ans», déclare fièrement Adil Glia. «Nous travaillons avec un grand professionnalisme, il n’y a pas d’aléatoire au travail, le club développe des programmes avec des spécialistes et nous mettons en œuvre ces programmes», nous confie-t-il. Adil Glia considère son travail comme un pont entre l’institution du club et l’académie qui lui est affiliée.

«J’adore la formation des jeunes groupes, cette formation dont nous avons été privés au Maroc quand nous étions jeunes. C’est l’une des raisons pour laquelle les joueurs ne deviennent célèbres au Maroc qu’à la fin de la vingtaine, faute de formation académique qui leur permettrait de montrer leurs talents dès 20 ou 21 ans», indique encore l’ancien footballeur.

A l’avenir, Adil Glia ambitionne de retourner au Maroc, «mais pas avant d’acquérir une grande expérience dans la formation». Il nous confie aussi avoir «reçu des offres du Golfe», mais il préfère «terminer [ses] études avant d’y penser».