Palestine : El Othmani et Ramid dénoncent l’agression d’Abderrahmane Benameur

L'avocat et bâtonnier Abderrahmane Benameur / DR.

Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, et le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, se sont rendus hier chez Me Abderrahmane Benameur, pour lui exprimer leur solidarité suite à son agression par des éléments des forces publiques le 30 mars lors d’un sit-in de soutien avec la Palestine, indique le site d’actualité du PJD.

La même source rappelle que Ramid a déjà téléphoné à l’ancien bâtonnier immédiatement après la violence dont il a fait l’objet. Ont assisté à cette réunion Me Khalid Sefiani, secrétaire général du Congrès national arabo-islamique, et Abdelkader El Alami, le coordonnateur du Groupe d’action national pour le soutien à la Palestine.

L’agression de Benameur a été dénoncée, d'ailleurs, par l’Ordre des avocats de Rabat et de nombreuses associations des droits humains. Cette visite d'El Othmani et de Ramid, pourtant placée sous le sceau de la «solidarité», n’est pas dénuée de calcul politique. Pour mémoire, le PJD a été écarté, en février dernier, du tour de table du Groupe d’action national pour le soutien à la Palestine. Une décision prise en riposte à la signature par El Othmani de la Déclaration conjointe entre la Maroc, les Etats-Unis et Israël, le 22 décembre 2020 au palais royal de Rabat, en présence du roi Mohammed VI.