Casablanca : Inauguration du centre Essafa pour l'accompagnement des personnes âgées

Le centre d'accompagnement de la personne âgée Essafa, destiné à accompagner les personnes âgées en situation précaire, a été inauguré, vendredi à Casablanca.

D'un budget global de 1 million dh (700 000 dh pour les opérations d'aménagement et 300 000 dh pour les équipements médicaux et bureautiques), ce centre est le fruit d'une contribution du Rotary club de Casablanca Marina (40%), de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) (10%) et des sponsors (50%).

Dans une déclaration à la MAP, le président du Rotary club de Casablanca Marina, Mchich Alami Mohamed Ali, a indiqué que le Rotary club de Casablanca Marina, soutenu par ses partenaires et sponsors a mis au cœur de son plan d’action, la réalisation du centre Essafa afin d’apporter sa contribution dans le domaine social.

Ce centre aura pour vocation la prévention de maladies, la prise en charge, le suivi et l’accompagnement de la personne âgée dans un cadre de Partenariat Public/Privé, ajoute Mchich Alami, précisant que le Rotary Club de Casablanca Marina a mis en place un système pour faire bénéficier gratuitement les personnes âgées en situation précaire.

Pour sa part, Amina Moutawakkil, responsable de la commission centre Essafa a indiqué que ce centre, équipé d’un matériel médical approprié, offrira des actes de première nécessité, des consultations médicales, des séances de Kinésithérapie et un accompagnement pour une meilleure prise en charge de la personne âgée.

Dans le cadre de la convention impliquant la préfecture Hay Hassani, le Rotary Club de Casablanca Marina et l’association de quartier ATAAZOR, il revient à cette dernière d’en assurer la gestion opérationnelle quotidienne. Aussi, des médecins volontaires de différentes spécialités interviendront à titre gracieux et solidaire.

Avec une population de plus de 500 000 habitants, la préfecture de Hay Hassani enregistre un besoin manifeste en matière de service de santé. Situé au cœur de la commune d’arrondissement de Hay Hassani, le centre Essafa pourrait y répondre.