Naviera Armas déterre son projet de liaison Cadix et le Maroc

La compagnie maritime Naviera Armas a repris le projet d'établir une liaison maritime entre Cadix et le Maroc, comme annoncé par son directeur des opérations. Manuel Baeza a ainsi souligné que ce projet «a déjà fait l’objet d'une étude réalisée en 2018 et avec la prévision de deux départs hebdomadaires entre le Maroc et Cadix», rapporte El Mercantil.

Le responsable a précisé que ce projet de ligne maritime ne se concrétisera que «lorsque la situation redevient normale». «L'étude est terminée, il y a eu des contacts avec les clients et les navires sont là», a-t-il ajouté, sans proposer une date de démarrage pour ce nouveau service.

De son côté, le PDG en Espagne de la compagnie maritime Morocco Cruise Line, Juan Carlos García a mis en évidence l'évolution «de l'économie et de l'industrie au Maroc», défendant une connexion entre Cadix et le pays du Maghreb «comme Motril et Almería l'ont fait du côté méditerranéen», conclut El Mercantil.