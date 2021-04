«Driss Lachgar n’est pas qualifié pour donner des leçons au PJD !»

Nouvelle passe d'armes entre le PJD et le premier secrétaire de l'USFP. En cause, les dernières déclarations de Driss Lachgar accusant Saad-Eddine El Othmani de «geler les réunions de la majorité gouvernementale et de bloquer sa charte».

La formation islamiste a réagi par la voix du secrétaire général adjoint du PJD. «Driss Lachgar n’est pas qualifié pour donner des leçons au parti et à son secrétaire général», s’indigne Slimane El Amrani dans une déclaration à Alyaoum24 reprise par le site du PJD. Et de rappeler que le parti de la Rose, «est une composante de la majorité qui s’est opposée à l’exécutif lors de l’examen du projet de loi d'organisation d’élection des membres de la Chambre des représentants sur la question du quotient électoral (…) ce qui constitue une violation flagrante de la charte de la majorité».

L’USFP n’était pas la seule formation gouvernementale à se ranger du côté de l’opposition à l’occasion du vote de cette loi au Parlement, puisque le RNI, l’UC et le MP ont également tourné casaque.

Depuis quelques jours, la scène partisane sort de sa torpeur avec un retour marqué des empoignades. Un regain d’activité assez habituel à l’approche des élections législatives.