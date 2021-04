Economie verte : Le concours mondial ClimateLaunchpad débarque au Maroc

Le célèbre concours mondial d'idées d'entreprises vertes destiné aux entrepreneurs/startups du changement climatique arrive au Maroc cette année afin d’accompagner les porteurs de projets dans la Cleantech et l'Agritech. «À partir du 20 avril, le concours mondial d'idées d'entreprises vertes ClimateLaunchpad débarque au Maroc pour recueillir des candidatures comme dans plus de 55 pays sur tous les continents», indique un communiqué des organisateurs, parvenu à Yabiladi.

Le programme est mis en place pour aider les aspirants entrepreneurs à développer leurs idées de technologies propres en entreprises internationales. Aujourd'hui, c'est le lancement des candidatures pour l'édition 2021. Il accueille les innovations dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'agro-alimentaire et de l'agriculture, de l'eau, des transports, de la technologie industrielle ou de tout autre moyen pour lutter contre le changement climatique.

Les deux meilleurs projets en finale mondiale

«Nous croyons qu’il y a des cerveaux intelligents avec de grandes idées partout et nous voulons transformer ceux ayant des idées de technologies vertes en entrepreneurs prospères», déclare Ahmed Larouz, responsable de ClimateLaunchpad Morocco, cité par le communiqué parvenu à Yabiladi. «Le changement climatique nous affecte tous et il est temps d'aider à bâtir une nouvelle génération de startups vertes et d'entrepreneurs en technologies propres pour atténuer tes effets du changement climatique», ajoute-t-il.

«Nous sommes convaincus que cette initiative, portée par des membres de la diaspora marocaine avec leurs partenaires, renforcera parfaitement les efforts et initiatives des autorités marocaines et des jeunes entrepreneurs qui souhaitent avoir un impact positif sur les enjeux du réchauffement climatique», déclare de son côté, Elhoussaine Ouhlisse, vice-président d'Akal Développements, partenaire de ClimateLaunchpad.

Dans tous les pays associés, les participants sélectionnés commencent leur formation rigoureuse par un «Boot Camp» intensif de 2 jours et six séances de coaching pour se préparer à leur finale nationale. Les 2 premiers de chaque pays en compétition présenteront leurs idées lors de la Grande Finale mondiale en septembre 2021.

Les 16 meilleures idées du monde obtiennent l'accès à l'accélérateur de Climate-KIC, un programme axé sur la promotion et la commercialisation des technologies propres.