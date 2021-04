Après le PAM et le PSS, l’Istiqlal critique à son tour le RNI et la Fondation Joud

Après le Parti de l'authenticité et de la modernité (PAM) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), c'est au tour du Parti de l’Istiqlal de critiquer les «paniers ramadanesques» présentés par la Fondation Joud, proche du Rassemblement national des indépendants (RNI). Sans mentionner de noms, le parti de la Balance a ainsi alerté, dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire tenue mercredi de son comité exécutif, sur «la gravité des incidents rapportés, où le travail caritatif est exploité dans un contexte de compétition politique et de lancement prématuré de campagnes électorales».

La formation politique dirigée par Nizar Baraka a également dénoncé «l'exploitation des besoins des citoyennes, impactés par les répercussions de la crise sanitaire, en leur offrant des paniers alimentaires pour garantir son adhésion politique». A cet égard, le parti dénonce l’exploitation des données à caractère personnel des personnes bénéficiant de ces paniers» et appelle la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) à jouer son rôle.

Le parti appelle aussi l'administration territoriale à contrôler et encadrer les opérations de solidarité, les superviser et les protéger des tous les excès ou les exploitations partisans pour les inclure dans les prochains rendez-vous électoraux».

Hier, Aziz Akhannouch, président du RNI a reconnu avoir «travaillé» pour le développement de la Fondation Joud, aux côtés de «plusieurs autres donateurs». Il a aussi critiqué ceux qui tentent de «remettre en question les objectifs (de ladite fondation ndlr) ou sous-estimer ses efforts».

La veille, le PPS a dénoncé «le recours par certaines associations, dont la Fondation Joud proche d’un parti politique à une exploitation de la solidarité en mobilisant d'énormes ressources et d’énormes quantités de paniers ramadanesques à la veille des élections». Avant lui, le secrétaire général du PAM a critiqué, la semaine dernière, la proximité entre la fondation et le RNI en suggérant que les paniers distribués par la première seraient en fait «des pots-de-vin électoraux».