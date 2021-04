Tétouan : L'ancien tribunal de première instance devient un musée de la mémoire judiciaire

Une annonce a été faite concernant une possible conversion de l'ancien siège du tribunal de première instance de Tétouan, avec ses deux sections correctionnelle et civile, en musées de la mémoire judiciaire nationale et de la mémoire de la ville de Tétouan.

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, accompagné du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a visité, jeudi, l'ancien siège du tribunal de première instance, en vue de s'arrêter sur l'état des deux structures, d'examiner la possibilité de les réhabiliter et les doter des équipements nécessaires dans le dessein de les convertir en deux musées.

Le premier bâtiment devrait abriter le musée national de la justice en tant que mémoire nationale dans ce domaine, où seront exposés des meubles, des vêtements, des équipements et des moyens de travail des magistrats, des avocats, des notaires, des adouls, des experts et des traducteurs, ainsi que des documents, des manuscrits et des documentaires en relation avec le domaine de la justice, indique un communiqué du ministère de la Justice.

La deuxième structure serait, quant à elle, convertie en musée de la mémoire historique et culturelle de Tétouan, sous ses différents aspects au niveau des documents historiques.

Ces deux bâtiments, érigés sur des superficies respectives de 2 680 m2 et de 3 050 m2, ont été construits dans les années 1930 et 1940 du siècle dernier, selon les normes de l'architecture maroco-andalouse authentique caractérisant les édifices des villes du Nord du royaume.