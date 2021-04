A l'ONU, une conférence sur la sécurité alimentaire à l'initiative du Maroc et d'Israël

L'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilale, et l'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Gilad Erdan, ont coprésidé jeudi, une conférence virtuelle de haut niveau sur le thème «Planter pour l'avenir : Sécurité alimentaire et agriculture innovante». Co-organisée par les Missions permanentes du Maroc et d'Israël auprès de l'ONU, la réunion a eu lieu en marge de la 54e session de la Commission de la population et du développement des Nations unies.

Cet événement, qui a aussi coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la terre nourricière, a été marqué par une importante participation des ambassadeurs de plusieurs pays représentant les différentes régions géographiques, de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le Sommet sur les systèmes alimentaires 2021, Agnes Kalibata, de la Directrice de l’Agence israélienne pour le développement international (MASHAV), Eynat Shlein, et du directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à l’ONU a relevé que cette initiative maroco-israélienne témoigne du rôle moteur que la coopération peut jouer dans le domaine de l’agriculture durable, du changement climatique, de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables et de la coopération commerciale, entre autres diverses dimensions cruciales du développement durable. «Alors que nous nous apprêtons pour le Sommet sur les systèmes alimentaires de septembre prochain, le moment est venu de travailler sur des partenariats solides et d’accélérer l’action indispensable», a plaidé Omar Hilale.

De son côté, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan a relevé que l’année 2020 «nous a appris l'urgence et l'importance d'amener la question de la sécurité alimentaire, et les technologies qui nous aideront à atteindre cet objectif important, au premier ordre des priorités mondiales». A cet égard, il a déclaré qu’Israël était fier de présenter au niveau des Nations unies une résolution sur les technologies agricoles au service du développement durable, pour attirer l'attention sur les technologies qui peuvent aider les pays en développement.