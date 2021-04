Maroc Telecom : Un bénéfice de 1,47 milliard de dirhams au premier trimestre de 2021

Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s'est établi à 1,47 milliard de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de 2021, en repli de 7,7% (-8,1% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé de Maroc Telecom s'est, quant à lui, élevé à 2,74 MMDH, en baisse de 5,7% (-6,2% à taux de change constant) sur une tendance similaire à celle de l'EBITDA, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats au premier trimestre de 2021.

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de 8,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 4,2% par rapport à la même période un an auparavant (-5% à taux de change constant). Ce CA a été impacté par un contexte difficile, marqué par les conséquences de la crise du nouveau coronavirus (Covid-19) et de l'environnement réglementaire, indique Maroc Telecom, précisant que la baisse des activités Mobile au Maroc a été compensée partiellement par la bonne dynamique de croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et des activités des filiales Moov Africa.

«Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe Maroc Telecom termine le premier trimestre avec des résultats opérationnels tirés par ses actifs à l'International. Sa stratégie de diversification fait à nouveau ses preuves et améliore sa résilience dans ce contexte de crise», s'est félicité Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, cité par le communiqué. Le Groupe poursuit son plan d'économie et parvient à maintenir sa profitabilité, et oriente ses investissements vers le renforcement des réseaux, des infrastructures et l'amélioration de la qualité de service, a-t-il poursuivi.

«Le caractère aujourd'hui encore incertain de cette crise quant à sa durée et son ampleur sur l'économie, incite le Groupe à rester vigilant et entièrement mobilisé pour la surmonter", a conclu Abdeslam Ahizoune.