Akhannouch répond au PAM et PPS et défend la Fondation Joud

Le RNI est rapidemment monté au créneau après avoir été accusé par le PPS et le PAM d’exploiter politiquement le «principe noble de la solidarité», à travers la Fondation Joud. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, Aziz Akhannouch, président du RNI, a expliqué qu’il réagit face à «ceux qui ont des agendas politiques et critiquent (le RNI) pour plusieurs affaires». «Ce sont que des fake news et dans cette sortie, je vais me focaliser sur la Fondation Joud», a-t-il ajouté, sans pour autant démentir les liens entre celle-ci et son parti.

Aziz Akhannouch a reconnu avoir «travaillé» pour le développement de cette fondation, aux côtés de plusieurs autres «donateurs». «Aujourd’hui, je constate donc certaines sorties médiatiques qui tentent de remettre en question ses objectifs ou sous-estimer ses efforts, ce qui est inacceptable», dénonce-t-il. Le président du parti de la Colombe a ainsi rappelé que ladite fondation «opère dans tous les domaines et dans différentes régions marocaines, et avec des centaines d'associations, autour d'un éventail de projets et d'activités».

«Il y a ceux qui parlent et ceux qui travaillent. La fondation est présente depuis cinq ans, mais elle n’est critiquée qu’à l’approche des élections», ajoute-t-il, invitant ses détracteurs à «veiller à aider les plus nécessiteux au lieu de bavasser».

Mardi, le PPS a dénoncé «le recours par certaines associations, dont la Fondation Joud proche d’un parti politique à une exploitation de la solidarité en mobilisant d'énormes ressources et d’énormes quantités de paniers ramadanesques à la veille des élections». Avant le parti du Livre, le secrétaire général du PAM a critiqué, la semaine dernière, la proximité entre la fondation et le RNI en suggérant que les paniers distribués par la première seraient en fait «des pots-de-vin électoraux».