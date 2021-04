Polisario : Brahim Ghali admis d’urgence dans un hôpital en Espagne

Après une absence médiatique et politique de plus de quatre semaines, des nouvelles sur l'état de santé de Brahim Ghali ont été révélées. Le chef du Polisario a été admis dans un hôpital à Logroño, hier soir non loin de Saragosse, révèle Jeune Afrique. Une évacuation qui «a fait l’objet d’intenses discussions», indique le média francophone.

Ce n’est pas la première fois que le chef du Polisario prend la direction de l’Espagne pour des raisons sanitaires. En janvier 2017, il avait subi une opération chirurgicale pour une tumeur cancéreuse à l’estomac, dans une clinique à Madrid.

Un déplacement qui était précédé alors par des négociations entre les autorités algériennes et leurs homologues espagnoles pour lui permettre de se soigner sans être inquiéter par l’Audience nationale à Madrid, qui le poursuit pour crimes contre l’humanité, séquestrations et tortures. Ces accusations empêchent Brahim Ghali d’effectuer des visites en Espagne pour assister à des manifestations en faveur de son mouvement.

Sa dernière apparition dans le cadre d'une activité publique dans les camps de Tindouf remonte au 16 mars.