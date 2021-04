Coupe de la CAF : Le Raja de Casablanca bat Namungo FC de Tanzanie, la RSB éliminée

Le Raja de Casablanca s'est imposé haut la main à l'extérieur face à la formation tanzanienne de Namungo FC par 3 buts à 0, mercredi au Stade Benjamin Makaba, en match comptant pour la cinquième journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le club Casablancais a bouclé le match dès la première période grâce aux buts d’Ilias Haddad (8e), Fabrice Ngoma (14e) et de Zakaria Habti (36e).

Dans le même groupe, les Egyptiens de Pyramids FC se sont imposés plus tôt dans la journée sur la pelouse des Zambiens de Nkana sur le score de 1 but à 0. Après cette victoire, le Raja a pris la tête du groupe D avec 15 points, suivi des Pyramids FC, deuxième avec 9 unités, Nkana est 3ème (6 pts) et Namungo FC est dernier avec 0 point.

Le Raja de Casablanca s’était qualifié aux quarts de finale après sa victoire contre Pyramids FC d'Egypte (3-0) lors de la quatrième journée.

Pour sa part, la Renaissance de Berkane (RSB/tenante du titre) a été éliminée après sa défaite face aux Zambiens de Napsa Stars par 1 but à 0 (mi-temps 0-0), mercredi au National Heroes Stadium à Lusaka. L'unique but de la rencontre a été marqué par Doisy Soko à la 52e minute de jeu. Les hommes de Pedro Benali se sont procurés plusieurs occasions de marquer, notamment en première période, mais ont échoué à les concrétiser.

Lors de la 6e et dernière journée, la RSB recevra Coton Sport, alors que la JS Kabylie accueillera Napsa Stars.