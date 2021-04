Zapatero invite les Sahraouis à être réalistes

Le Mouvement Sahraoui pour la Paix a commémoré son premier anniversaire en organisant une conférence virtuelle, ce mercredi 21 avril à Laayoune. L’ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero a été, une fois de plus, l’invité spécial de l’événement.

A cette occasion, il a exhorté les Sahraouis à privilégier une solution politique «réaliste», arguant que «la politique, si elle n'est pas réaliste, c'est autre chose, peut-être un rêve ou une utopie destructrice», rapporte l’agence de presse EFE. Des messages qui semblent tout droit adressés au Polisario.

«La paix est un accord, c'est céder, admettre que vous n'avez jamais tout à fait raison (car) il est presque toujours vrai que le programme dans son intégralité n'est pas la meilleure alternative», a-t-il souligné. Et d’ajouter que «quarante-cinq ans après le début de la guerre du Sahara, une compréhension sans équivoque est nécessaire entre ceux qui ont mené le conflit».

Zapatero est un habitué des réunions du Mouvement Sahraoui pour la Paix. Il a déjà pris part à son premier congrès organisé le 3 octobre à Laayoune et Dakhla. Depuis que Zapatero a quitté la scène politique espagnole en 2011, il s’est fait l’avocat de la marocanité du Sahara et du rapprochement entre Rabat et Madrid. Il avait contribué, aux côtés d'autres intervenants, à baliser la voie à Pedro Sanchez pour effectuer son premier voyage officiel au Maroc en novembre 2018, et ce après six mois d’attente du feu vert des autorités marocaines.

L’ancien chef du gouvernement espagnol avait déjà participé à l’édition 2015 du Forum Crans Montana de Dakhla.