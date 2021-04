Marrakech : De la prison ferme pour Brahim Bouhlel et Zbarbooking

Brahim Bouhlel, Hedi Bouchenafa et snapchatteur Zbarbooking. / DR

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, ce mercredi, l'acteur franco-algérien Brahim Bouhlel et le Franco-marocain Zbarbooking, à un an de prison. «Les deux prévenus dans l'affaire de Marrakech ont été condamnés à 1 an de prison dont 8 mois ferme», a précisé dans un tweet, le président du Club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti.

Les deux prévenus ont été arrêtés, début avril, après l’ouverture d’une information judiciaire par le procureur du roi à Marrakech. Ce dernier a exigé qu'ils soient entendus sur fonds de «diffamation et publication de photos de mineurs sans le consentement des parents».

Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été placés en détention préventive à la fin de leur garde-à-vue. Mercredi 7 avril, le procureur du roi à Marrakech a décidé de les poursuivre en état d’arrestation.

Les deux prévenus, en plus de l’acteur franco-algérien Hedi Bouchenafa (qui a quitté le Maroc) avaient suscité une grande polémique après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux, comprenant des propos dégradants pour les Marocain.e.s et les enfants. La vidéo a créé l’indignation, malgré les excuses présentées par les trois célébrités.