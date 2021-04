Le Franco-marocain Anas Laghrari, «cerveau» et secrétaire général de la Super League

Après le séisme dans le monde du football, créé par l’annonce de la Super League, les responsables de cette dernière ont rompu le silence pour expliquer leurs ambitions. Lundi, le secrétaire général de la Super League, Anas Laghrari a ainsi accordé une interview au Parisien. «Nous voulons créer le meilleur football», s’est-il défendu.

Agé de 37 ans et banquier, ce Franco-marocain est également qualifié de «cerveau de la Super League» par des sources proches du dossier. Homme de confiance de Florentino Pérez, il élabore le plan de cette compétition qui secoue le football mondial depuis quatre ans, rapporte El Mundo ce mercredi.

«Le football est un domaine qui ne gagne pas d’argent. Il existe une réelle frustration face à ce système instable, basé sur les résultats d’un club en Ligue des champions», a ajouté Anas Laghrari lors de l’interview avec Le Parisien.

Hier cependant, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal se sont distancés du projet après la pression de leurs fans. Le Bayern Munich et le PSG ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas, montrant clairement leur fidélité à l'UEFA. Pour l’instant, la Super League ne garde que trois Espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, avec les 3 équipes italiennes, pour l'instant.